Це дурниця, – у клубі з Росії відповіли на звинувачення українського журналіста щодо зарплат

Ігор Бурбас прокоментував трансфер нападника словацького ДАК 1904 Еріка Раміреса у Динамо. Український журналіст звинуватив іншого претендента на футболіста Рубін у вимаганні зарплати у гравців.

Відповідь російського клубу

Спортивний директор казанського Рубіна Олег Яровинський відповів на слова українського журналіста Ігоря Бурбаса. Українець звинуватив клуб у цікавій схемі із зарплатами футболістів.

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Російський клуб відмовився від переходу Еріка Раміреса через ряд певних причин, які ніяк не пов'язані з тим, що говорять навколо.

Це дурниця. Можемо побажати Раміресу тільки удачі в українській команді,

– прокоментували у Рубіні.

У Росії запевняються, що перехід нападника скасувався через провалений медогляд, який Рамірес пройшов у клубі. Також у Рубіні вирішили не брати ще одного легіонера через перебір іноземців в заявці.

Що сказав український журналіст

Ігор Бурбас у своєму твітері звинуватив російський клуб у вимаганні половини офіційної зарплати у футболістів. Що стало причиною зірваного трансферу Еріка Раміреса у Рубін.

Рамірес обійдеться в 1,75 мільйона. Конкуренцію Динамо виграло у Гента, де форварда бачили заміною Яремчуку. У Рубіні венесуельця не взяли нібито через провалений медогляд. Хоча є інша версія. Що гравець відмовився віддавати половину офіційної місячної зарплати – там це звичайна практика

– написав журналіст.