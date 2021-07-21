Ответ российского клуба
Спортивный директор казанского Рубина Олег Яровинский ответил на слова украинского журналиста Игоря Бурбаса. Украинец обвинил клуб в интересной схеме с зарплатами футболистов.
К теме Замена Беседину: Динамо подпишет венесуэльского нападающего за 2 миллиона евро
Российский клуб отказался от перехода Эрика Рамиреса из-за ряда определенных причин, которые никак не связаны с тем, что говорят вокруг.
Это глупость. Можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде,
– прокомментировали в Рубине.
В России уверяются, что переход нападающего отменился из-за проваленного медосмотра, который Рамирес прошел в клубе. Также в Рубине решили не брать еще одного легионера из-за перебора иностранцев в заявке.
Что сказал украинский журналист
Игорь Бурбас в своем твиттере обвинил российский клуб в вымогательстве половины официальной зарплаты у футболистов. Что стало причиной сорванного трансфера Эрика Рамиреса в Рубин.
Рамирес обойдется в 1,75 миллиона. Конкуренцию Динамо выиграло у Гента, где форварда видели заменой Яремчуку. В Рубин венесуэльца не взяли якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть другая версия. Что игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – там это обычная практика,
– написал журналист.