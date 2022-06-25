"Це додає мотивації": експерша ракетка світу перерахує призові з Вімблдону на допомогу Україні

Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті. На турнірі не зможуть виступити представники Росії та Білорусі.

Маррей: Відчув, що так буде правильно

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей вирішив підтримати українців, які постраждали від російської агресії. Спортсмен хоче допомогти їм фінансово.

Варте уваги Вімблдон пожертвував солідну суму на допомогу українським біженцям

Маррей перерахує усі призові здобуті ним на Вімблдоні-2022 на потреби жертв російського вторгнення.

Британський тенісист зазначив, що це додасть йому мотивації виступити краще.

Відчув, що так буде правильно. Безліч сімей залишилися без домівок, які зруйнували. Це додає мені мотивації зіграти краще і вигравати матчі. Тож я вирішив зробити це,

– сказав тенісист.

Зазначимо, що цьогоріч тенісисти отримають рекордні призові. Переможець зможе заробити 2,5 мільйона доларів, фіналіст – 1,3 млн. За перемогу лише в першому колі тенісисти отримають 97 тисяч доларів.

Що відомо про тенісиста

Тенісист неодноразово коментував злочинні дії Росії на території України. Спортсмен проти війни та засуджує керівництво РФ. Проте Маррей не підтримує відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону.

У 2013 та 2016 роках Енді був переможцем Вімблдону.

Цього річ у стартовому раунді турніру зіграє з австралійцем Даквотром.

Рішуча позиція тенісного турніру

Організатори Вімблдону ще у квітні повідомили про свою позицію щодо російських та білоруських спортсменів. Відсторонення гравців з країн-агресора є надзвичайно важливим кроком у тенісній спільноті, хоча це рішення викликало резонанс та обурення в ATP та WTA. Також організатори турніру вирішили допомогти українцям і матеріально.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та Асоціація лаун-тенісу виділили пожертву в розмірі 250 000 фунтів стерлінгів (близько 10 мільйонів гривень) від імені Вімблдону для допомоги біженцям з України через ініціативу Tennis Plays for Peace і звернення Британського Червоного Хреста.