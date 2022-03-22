Це чисті уй**ки, – Ярмоленко про російських окупантів

Гравець національної команди Андрій Ярмоленко прокоментував вчинки російських загарбників. Футболістові було важко підібрати слова.

"Знищують українських людей, ось і все"

Футболіст наголосив, що вчинки путінської орди є справжнім геноцидом. Ярмоленко емоційно "проїхався" по окупантах.

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"На мій погляд, це чистий геноцид. Знищують українських людей, ось і все. Стріляють по мирних жителях, дітях, жінках – це жах. Я не знаю, як підібрати слова, можна лаятися? Можуть дивитися діти, не хочеться здатися невихованим.

Це чисті уй**ки. Як можна людей назвати військовим, чоловіком, коли ти стріляєш у дітей та жінок, як це можливо? Не знаю, як описати цю націю... Коли вмирають безневинні люди, а ви у себе в країні проводите концерт", – сказав гравець.

Півзахисник переконаний, що навіть всі росіяни, які ігнорують війну в україні – причетні до вбивства.

Як можна до цих людей нормально ставитися? Я не говорю, що в росії всі погані люди. Я знаю багатьох, хто розуміє, що відбувається, як вони реагують на цю ситуацію. Але ті люди, які мовчать і нічого не говорять, думаючи, що нас не чіпають і все добре, вони теж є учасниками цієї війни,

– додав Ярмоленко.