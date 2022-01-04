Це боляче для команди, – у Шахтарі розповіли, коли Ахметов повернеться на стадіон
Джерело:Shakhtar TV
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін поділився думками про те, що президент клубу Рінат Ахметов вже декілька років не відвідує стадіон. Він розповів, як це впливає на команду.
Палкін: Нам його не вистачає
За словами Палкіна, Ахметов повністю залучений у всі процеси, що відбуваються в команді. Він наголосив, що президент Шахтаря, "як був із командою, так і залишається з нею".
Читайте також Це меседж усім футболістам академії, – гендиректор Шахтаря про переїзд українця у Росію
Також генеральний директор клубу розповів про те, настільки команді не вистачає підтримки Ахметова на трибунах.
Те, що президент уже багато років не ходить на стадіон, — це боляче, боляче команді, боляче клубу, але найболючіше президенту. Ситуація складна, звичайно ж, нам його не вистачає і ми горимо бажанням, щоб він якнайшвидше з'явився на стадіоні,
– сказав Палкін.
Гендиректор додав, що рішення має ухвалити сам Ахметов, і лише він знає, коли це зробить.До слова. "Гірники" лідирують в турнірній таблиці УПЛ. Шахтар випереджає Динамо на два залікові бали.