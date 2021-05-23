У цьому матчі збірна України не може розраховувати на лідерів, які виступають в іноземних чемпіонатах (за винятком Угорщини та частини з Бельгії). Відтак тренерський штаб отримав можливість перевірити гру команди без Зінченка, Маліновського та Яремчука, а також побачити, на що здатен найближчий резерв команди.

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На гру проти Бахрейну вийде такий стартовий склад: 23. Анатолій Трубін, 18. Олександр Тимчик, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко, 16. Віталій Миколенко, 6. Тарас Степаненко, 17. Євген Макаренко, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 20. Олександр Зубков, 9. Артем Бєсєдін.

Капітанська пов'язка в цьому матчі дісталася Тарасу Степаненку.

Натомість у запасі залишилися: 1. Георгій Бущан, 2. Олександр Сирота, 3. Георгій Судаков, 5. Сергій Сидорчук, 7. Богдан Лєднєв, 8. Артем Бондаренко, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Артем Довбик, 15. Віктор Циганков, 19. Денис Попов, 21. Олександр Караваєв.