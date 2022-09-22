Трубін: Потім уже відпочиватимемо

21-річний голкіпер провів весь матч проти шотландців, які тричі засмучували Анатолія Трубіна. Україна програла Шотландії 3:0. Ця гра стала третьою для Трубіна у футболці головної команди країни.

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Після цього поєдинку воротар Шахтаря покинув розташування команди Олександра Петракова та вирушив у молодіжку. Трубін допоможе молодіжці Руслана Ротаня у плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи-2023 у двох матчах проти Словаччини.

До слова. Перша зустріч збірної України U-21 проти Словаччини зіграє 23 вересня, а вже 27-го вересня відбудеться матч-відповідь.

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Мало часу на відпочинок? Коли граєш за свою країну, то немає такого, як відпочинок, утомився чи не втомився. Потрібно працювати, допомагати країні, перемагати. А потім уже відпочиватимемо,

– сказав Трубін.

На команду Петракова теж чекають два поєдинки у Лізі націй. 24 вересня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Вірменії, а вже 27-го – проти Шотландії у Кракові.