Наводить жах на нападників: Трубін очолив цікавий рейтинг голкіперів топових ліг Європи

Анатолій Трубін проводить відмінний сезон за лісабонську Бенфіку. Український голкіпер не лише стає героєм поєдинків, проводячи "сухий" матч за матчем, а й очолюючи футбольні рейтинги у Європі.

Вже 19 січня Бенфіка зіграє домашній поєдинок чемпіонату Португалії проти Боавішти. Напередодні цієї зустрічі Анатолій Трубін отримав мотивацію, потрапивши у цікавий європейський рейтинг на своїй позиції.

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Українцю немає рівних

Український голкіпер "орлів" очолив рейтинг за відсотком сейвів у топ-7 європейських ліг. Показник Трубіна сягнув 85,7% здійснених порятунків у поєдинках Бенфіки. Жоден голкіпер із цих чемпіонатів не дістав за цим показником українця.



Трубін очолив рейтинг голкіперів топ-7 ліг Європи за відсотком сейвів / Фото Data MB

Відзначимо, що Бенфіка йде 2-ю після 17-ти турів чемпіонату Португалії, набравши 42 бали. Також клуб продовжує боротьбу у Кубку країни, Кубку португальської ліги та Лізі Європи. Не в останню чергу тут є заслуга 22-річного українського воротаря.

Нагадаємо, що Трубін перейшов у Бенфіку влітку 2023-го, підписавши контракт із "орлами" до кінця червня 2028-го року. За свою нинішню команду Анатолій вже провів 23 матчі – 20 пропущених голів та 9 "сухих" поєдинків.

Вже 19 січня о 22:15 за київським часом Трубін спробує допомогти Бенфіці здобути домашню перемогу над Боавіштою. Майбутній суперник "орлів" йде на 9-й позиції у сезоні-2023/2024.