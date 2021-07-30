Трохи засидівся, але це все виправдання, – легкоатлет Проценко про провал на Олімпіаді

Український стрибун у висоту Андрій Проценко несподівано не зміг кваліфікуватися у фінал Олімпіади-2020. Легкоатлет розповів, чому провалив виступ у Токіо.

Сенсаційне фіаско у кваліфікації

Андрій Проценко був єдиним представником України у секторі зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх. Однак пройти кваліфікацію у Токіо легкоатлет не зміг.

Як це було Один з найкращих українських легкоатлетів сенсаційно не зміг пробитися у фінал Олімпіади

33-річний спортсмен прокоментував свій виступ. За словами Проценка, він був готовий підкорювати планку і на висоті вище, ніж 2.25 метри. Але в останній момент не зумів зібратись із думками. Андрій не знає інших причин свого провалу та не збирається шукати виправдань.

Був готовий стрибати набагато вище. Може, трохи засидівся, але це все виправдання. Повинен був стрибати, чому так – не знаю. Досвід вже є, знав як виступати на такому рівні. Може дав слабину, бачивши, що 14 спортсменів стрибнули на 2.25 метри. Треба було зібратися – я зібрався, але у підсумку запізнився. Гарна спроба була, "присів" на планку. Тренер завжди допомагав, з ним було простіше,

– сказав легкоатлет.

Як Проценко виступив у кваліфікації

Український стрибун у висоту несподівано для усіх прихильників не відібрався у фінал Олімпіади-2020. Андрій виконав вдалі стрибки на 2.17, 2.21 та 2.25 метри.

Далі Андрій спробував підкорити планку на висоті 2.28. Але усі три спроби українця були невдалими. Відзначимо, що у третьому стрибку Проценку не вистачило зовсім трішки, щоб взяти цю висоту.

У підсумку – лише далеке 14 місце для досвідченого легкоатлета з України.

Відзначимо, що у боротьбу за медалі ще не вступали українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Усі три спортсменки мають гарні шанси на нагороди у Токіо. Найбільші надії українців пов'язуються із виступом 19-річної Ярослави Магучіх.