Тріумфуючи другий рік поспіль: українська легкоатлетка виграла змагання з бігу в Італії

Ольга Ляхова змогла добитися тотального тріумфу на змаганнях у Італії. Українка вкотре демонструє свою перевагу над іншими.

Ольга Ляхова посіла першу сходинку на турнірі Континентального туру World Athletics в італійській Савоні. Українська легкоатлетка Ольга Ляхова виграла свій перший старт сезону-2023.

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Неймовірний старт

Ольга Ляхова змогла зайняти провідну позицію на п'єдесталі пошани на турнірі в Савоні. Варто зазначити, що українська легкоатлетка тріумфує на цих змаганнях уже другий рік поспіль. У 2022-му вона також вигравала турнір з часом у 2:01.58 хвилини.

Цього року Ляхова виграла свій перший старт сезону-2023 в бігу на 800 метрів. Ольга отримала маститих суперниць на дистанції, якими, зокрема, стали чемпіонка Данії у дисципліні Аннемарі Ніссен та італійська чемпіонка в естафеті 4х400 метрів Серена Трояні.

Українська легкоатлетка змогла дістатися фінішу за 2:01.79 хвилини – на 0.11 секунди швидше за найближчу переслідувачку, Адріанну Топольницьку з Польщі. Пробігти дистанцію швидше легкоатлетці вдавалося лише тричі, а саме: на змаганнях у Савоні та Падові (особистий рекорд сезону 1:59.87), а також етапі Діамантової ліги в Осло (2:00.39).