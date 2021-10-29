Триразовий переможець Кубка Стенлі подав у відставку через секс-скандал 11-річної давності

Хокейний клуб Флорида Пантерс залишився без головного тренера – Джоель Кенневіль подав у відставку. Сталося це через секс-скандал, який відбувся ще у 2010 році.

Розслідування секс-скандалу

Посеред тижня хокейну спільноту США сколихнула інформація, що у 2010 році один з гравців Чикаго Блекхокс піддався сексуальному насиллю зі сторони одного з помічників головного тренера команди. А керівництво клубу, яке про це дізналося, вирішило приховати цю історію. Було опубліковано розслідування на 107 сторінок (було допитано 139 осіб).

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Виявилося, що сексуальне насилля здійснив відеотренер Бред Олдріч. А згодом стало відомо, що жертвою став 20-річний Кайл Біч (зараз йому 31 рік і він виступає в одному з німецьких клубів). На той час Біч виступав за один з фарм-клубів Чикаго, а після виходу команди в плей-офф, був викликаний до основи (правда жодного матчу так і не провів).

За свідченнями Біча, Олдріч запросив його до себе додому, де піддав сексуальному насиллю, погрожуючи бейсбольною битою. Хоча свідчення Біча, Олдріча та ще однієї дівчини, яка була присутня в цей вечір в будинку тренера, розбігаються.

Згодом про це дізналося і керівництво хокейного клубу Чикаго, яке на той час тренував Джоель Кенневіль. І саме він був одним з ініціаторів того, щоб справу "спустили на гальмах". Свою позицію він пояснював тим, що команда в цей час бореться за перемогу в кубку Стенлі, і він "не хотів порушувати командну хімію". Так і сталося – Чикаго виграв трофей, і Олдріч був одним із тих, хто святкував перемогу на льоду з усією командою.

Лише після цього в Чикаго вирішили повернутися до справи з сексуальним насиллям. Правда ухвалили доволі дивне рішення – Олдрічу запропонували або пройти розслідування, або звільнитись. Хоча на той час вже стало відомо, що Олдріч приставав і до ще одного працівника клубу.

Олдріч обрав другий варіант, і навіть отримав схвальну характеристику від клубу, що дозволило йому в майбутньому працевлаштуватися в юнацькі збірні США з хокею, де він теж вдався до сексуального насилля.

У 2013 році Олдрічу висунули звинувачення за сексуальне насильство і дали 9 місяців тюрми та 5 років пробації.

Звільнення тренерів

Після публікації розслідування, в НХЛ "полетіли голови". Спочатку дісталося Чикаго, де все і сталося. Ліга оштрафувала клуб на 2 мільйони доларів. А генеральний менеджер клубу Стен Боумен покинув свій пост. Він же покинув і пост генменеджера збірної США з хокею.

Загалом про історію знали, окрім Кенневіля та Боумена, також Кевін Чевелдейофф (зараз – генеральний менеджер Вінніпега), президент клубу Джон МакДоноу (звільнений минулого року) та ще кілька менеджерів (які або вже покинули франшизу або були звільнені).

28 жовтня відбулася зустріч комісіонера НХЛ Гарі Беттмена з представниками Флориди та Кенневіля. Після неї Кенневіль і вирішив подати у відставку.

Варто відзначити, що Кенневіль тричі вигравав Кубок Стенлі. Він другий в списку за кількістю перемог в НХЛ. А в цьому сезоні стартував з семи поспіль перемог в семи стартових матчах. І його команду називали однією з фавориток на перемогу в Кубку Стенлі.