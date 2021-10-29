Трехкратный победитель Кубка Стэнли подал в отставку из-за секс-скандала 11-летней давности

Хоккейный клуб Флорида Пантерс остался без главного тренера – Джоэль Кенневиль подал в отставку. Произошло это из-за секс-скандала, который произошел еще в 2010 году.

Расследование секс-скандала

Посреди недели хоккейное сообщество США всколыхнула информация, что в 2010 году один из игроков Чикаго Блекхокс подвергся сексуальному насилию со стороны одного из помощников главного тренера команды. А руководство клуба, которое об этом узнало, решило скрыть эту историю. Было опубликовано расследование на 107 страниц (были допрошены 139 человек).

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Оказалось, что сексуальное насилие совершил видеотренер Брэд Олдрич. А впоследствии стало известно, что жертвой стал 20-летний Кайл Бич (сейчас ему 31 год, и он выступает в одном из немецких клубов). В то время Бич выступал за один из фарм-клубов Чикаго, а после выхода команды в плей-офф был вызван в основу (правда ни одного матча так и не провел).

По свидетельствам Бича, Олдрич пригласил его к себе домой, где подверг сексуальному насилию, угрожая бейсбольной битой. Хотя показания Бича, Олдрича и еще одной девушки, присутствовавшей в этот вечер в доме тренера, расходятся.

Впоследствии об этом узнало и руководство хоккейного клуба Чикаго, которое в то время тренировал Джоэль Кенневиль. И именно он был одним из инициаторов того, чтобы дело "спустили на тормозах". Свою позицию он объяснял тем, что команда в это время борется за победу в кубке Стэнли, и он "не хотел нарушать командную химию". Так и случилось – Чикаго выиграл трофей, и Олдрич был одним из тех, кто праздновал победу на льду со всей командой.

Только после этого в Чикаго решили вернуться к делу с сексуальным насилием. Правда приняли довольно странное решение – Олдричу предложили либо пройти расследование, либо уволиться. Хотя к тому времени уже стало известно, что Олдрич приставал и к еще одному работнику клуба.

Олдрич выбрал второй вариант, и даже получил положительную характеристику от клуба, что позволило ему в будущем трудоустроиться в юношеские сборные США по хоккею, где он тоже прибег к сексуальному насилию.

В 2013 году Олдричу предъявили обвинения за сексуальное насилие и дали 9 месяцев тюрьмы, а также 5 лет пробации.

Увольнение тренеров

После публикации расследования, в НХЛ "полетели головы". Сначала досталось Чикаго, где все и произошло. Лига оштрафовала клуб на 2 миллиона долларов. А генеральный менеджер клуба Стэн Боумен покинул свой пост. Он же покинул и пост генменеджера сборной США по хоккею.

В целом об истории знали, кроме Кенневиля и Боумена, также Кевин Чевелдейофф (сейчас – генеральный менеджер Виннипега), президент клуба Джон МакДоноу (уволен в прошлом году) и еще несколько менеджеров (которые либо уже покинули франшизу, либо были уволены).

28 октября состоялась встреча комиссионера НХЛ Гари Бэттмена с представителями Флориды и Кенневиля. После нее Кенневиль и решил подать в отставку.

Стоит отметить, что Кенневиль трижды выигрывал кубок Стэнли. Он второй в списке по количеству побед в НХЛ. А в этом сезоне стартовал с семи подряд побед в семи стартовых матчах. И его команду называли одной из фавориток на победу в Кубке Стэнли.