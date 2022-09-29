Динамо підсилилось перед відновленням сезону УПЛ: хто покинув лазарет киян

Вже 2 жовтня київське Динамо матчем проти Минаю відновить для себе сезон УПЛ-2022/2023. Напередодні матчу "біло-сині" отримали підсилення.

Повернення тріо динамівців

Лазарет команди покинули одразу три футболісти – Денис Попов, Руслан Нещерет та Владислав Кулач. Динамо поповнила майже усі ланки на футбольному полі, крім півзахисту.

Варто дізнатись Реал втратив лідера команди напередодні матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Раніше повідомлялось про повернення Нещерета, але ця інформація не була офіційною. Талановитий голкіпер переніс операцію на зламаному носі. Це друга подібна травма воротаря за цей рік у Руслана.

Щодо Попова, то Денис отримав пошкодження у матчі проти Дніпра-1, у якому кияни були розгромлені суперником 0:3. У тому поєдинку захисник відіграв лише 13 хвилин та був замінений на Олександра Сироту у першому таймі.

Кулач ще взагалі не провів жодного офіційного матчу за Динамо у сезоні-2022/2023. Востаннє виходив на футбольне поле ще 12 грудня 2021 року у поєдинку проти луганської Зорі (1:1), де провів мізерну одну хвилину.

Наразі Динамо приїхало у Львів, де готується до майбутніх поєдинків. Вже 2 жовтня підопічні Мірчі Луческу зіграють на виїзді проти Минаю, а вже 6-го жовтня – проти Ренна у Лізі Європи.

. У лазарет Динамо після гри з Фенербахче у Лізі Європи потрапило одразу двоє лідерів Микола Шапаренко та Георгій Бущан.