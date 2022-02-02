Три сектори для учасників Олімпіади-2022: все, чим може похизуватись Олімпійське селище

Спортивні уболівальники вже з нетерпінням чекають на старт зимової Олімпіади-2022. Розповімо вам трішки більше про Олімпійське селище, побачимо перші кадри українців із Китаю та дізнаєтесь, чому для спортсменів буде аж три Олімпійські селища – далі у матеріалі.

Унікальність селища

Вже 4 лютого 2022 року відбудеться церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Святкову подію прийме Національний стадіон "Пташине гніздо". Щоправда, на самій арені не будуть відбуватись спортивні змагання, а використовуватиметься вона лише для церемоній відкриття та закриття Олімпіади-2022.

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Усі олімпійські об’єкти будуть поділені аж на 3 кластери, тому Олімпійське селище буде не одне, а аж три – у Пекіні, Яньцині та Чжанцзякоу.

У місті-господарі будуть відбуватись усі льодові змагання, а також виступи з фристайлу та сноуборду. Селище у Пекіні налічуватиме 20 житлових будівель загальною площею 330 тисяч квадратних метрів та буде поділене на житлову та операційну зони. 2300 спортсменів і офіційних осіб зможуть проживати на цій території.

Об'єкти у Пекіні

Національний стадіон

Пекінський плавальний національний комплекс

Державний палац спорту Пекіна

Спортивний центр "Укесон"

Столичний палац спорту

Національний ковзанярський стадіон

Трамплін "Біг-ейр Шоген"

Олімпійське селище Пекіна

Пекін прийме вже другу Олімпіаду за останні 14 років. У 2008 році столиця Китаю була господинею літніх Олімпійських ігор.

Щодо інших місць Олімпійських селищ, то Яньцин зможе у себе розселити 1430 спортсменів, а також офіційних осіб. У цьому секторі будуть проживати атлети, які спеціалізуються на гірськолижному та санному спорті, а також скелетоні та бобслеї.



Олімпійське селище / Фото twitter.com/Beijing2022

Об'єкти у Яньцині

Національний санно-бобслейний центр

Національний гірськолижний центр

Олімпійське селище Яньцин



Талісман Олімпіади-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022

Щодо останнього селища у Чжанцзякоу, то тут фанати побачать змагання зі сноубордингу, фристайлу, біатлону, за яким українці будуть стежити найбільше, біговим лижам та стрибкам із трампліна.

Об'єкти у Чжанцзякоу

Національний біатлонний центр

Національний центр стрибків з трампліна

Сніговий парк Геньтін

Національний лижний центр

Олімпійське селище Чжанцзякоу

Усі приміщення в Олімпійському селищі збудовані за концепцією "здорове будівництво", що забезпечить безпечну локацію для життя національних збірних.

Організатори серйозно поставились до здоров'я усіх команд. У будівлях є встановлені пристрої подачі свіжого повітря та моніторингу його якості. Поліклініка обладнана за усіма вимогами до міжнародних стандартів.

Після завершення Олімпійських та Паралімпійських ігор приміщення будуть здані під житло китайцям. Також селище у Чжанцзякоу буде перетворений у діловий квартал. Так само було із будівлями після літніх змагань у японському Токіо.

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Зимова Олімпіада-2022 відбуватиметься з 4 по 20 лютого.

Біатлоністи стали одними із перших, хто прибув на китайську землю. 45 спортсменів представлять Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Вони змагатимуться у 12 видах спорту.

Дарія Блашко після прильоту поділилась світлиною з кімнати. Як бачимо, у приміщенні усе нагадує за Олімпіаду-2022.



Дарія Блашко / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua

Капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний вже вивчає не лише біатлонну трасу, а й встигає оглянути Олімпійське селище.



Дмитро Підручний / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua

У Китай вже прилетів Владислав Гераскевич, який разом із командою спробує переписати історію скелетону України.



Команда Гераскевича / Фото instagram.com/m.geraskevych

Українська збірна з лижних гонок вже теж прибула у Чжанцзякоу.



Команда з лижних гонок / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua

Український саночник Антон Дукач похвалив організаторів за умови, які вони створили для спортсменів. В олімпійському селищі є все необхідне – перукарня, пральні, тренажерні зали, місця для розваг.

Також проводяться конкурси, де можна виграти різноманітні сувеніри, зокрема, набір олімпійських значків або талісман зимових Ігор. Китайці строго контролюють масковий режим.

Організатори змагань добре попрацювати над облаштуванням будівель для спортсменів та офіційних осіб – номери зручні, у кімнатах є кліматична система, яку сам спортсмен може регулювати для свого комфорту.



Антон Дукач / Фото instagram.com/the_olympic_team_ua