Три російські клуби представили однакову форму на сезон: схожий варіант є і в Шахтаря

Три російські футбольні клуби представили форму на новий сезон. І у них виявилися однакові екземпляри.

Клуб Крилья Совєтов вирішили в цьому сезоні виступати в синій формі від Puma. Гостьова форма клубу – біла.



Крилья Совєтов будуть грати у синій формі / Фото Крилья Совєтов

Оце так Жуніор Мораес не потрапив до заявки Шахтаря на сезон

Однак виявилося, що такий самий комплект синьої форми обрало для себе і Сочі. А також те, що в такій же синій формі виступатиме і голкіпер клубу Краснодар.



Третій компект форми Сочі – синій / Фото ФК Сочі

В Puma таке співпадіння пояснили тим, що перед початком сезону вони надали клубам каталог екіпірування. І керівництво команд обирає той, який їм сподобався. Так і сталося цього разу.

Єдина відмінність – це Краснодар. Йому Puma розробила індивідуальний дизайн форми. Але от воротарська форма індивідуальний дизайн не передбачає. Тому їх воротах і отримав синій варіант.

Однак команди в однакових формах навряд чи перетнуться. Адже для Сочі синій варіант – це третя форма, яку команда буде використовувати лише у кубкових матчах.

У Шахтаря така ж форма

Варто відзначити, що Шахтар в цьому сезоні теж починає виступати у формі від Puma. "Гірники" отримали унікальний дизайн для польових гравців. А от воротарі виступатимуть у формі, близькій до того, що мають російські команди. Тільки вона буде не синього кольору, а чорного або білого. Однак ця біла форма цілковито повторює дизайн білої форми російського клубу.



Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін в новій формі / Фото ФК Шахтар