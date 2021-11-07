Три голи у першому таймі: Маліновський допоміг Аталанті перемогти Кальярі

Аталанта 6 листопада зіграла виїзний матч у Серії А проти Кальярі. Руслан Маліновський допоміг гостям святкувати перемогу.

Провів на полі трохи більше тайму

Аталанта першою розмочила нулі на табло. На 6-й хвилині зустрічі відзначився Маріо Палашич. Вже через 20 хвилин господарі зрівняли рахунок.

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Однак ще до перерви футболісти з Бергамо знову вийшли вперед. Гол забив Дуван Сапата – 1:2. Такий рахунок протримався до кінця матчу. Аталанта перемогла Кальярі на виїзді.

Місце у стартовому складі отримав українець Руслан Маліновський. Атакувальний півзахисник провів на полі 63 хвилини та був замінений на Йосіпа Ілічіча. Український футболіст не запам'ятався результативними діями.

Цей поєдинок став для Маліновського 14-м у цьому сезоні в усіх турнірах у футболці бергамівського клубу. За зіграні зустрічі гравець збірної України забив два голи та зробив один асист.

Команда Джана П'єро Гасперіні з 22 очками посідає 4 місце у таблиці Серії А. До найближчого конкурента, який є Інтер, відставання у два пункти.

Кальярі – Аталанта відеоогляд