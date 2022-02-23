Третю ракетку світу зняли з турніру: він вдарив стійку та облаяв суддю – відео з корту

Запальний характер Александра Звєрєва зіграв злий жарт із німецьким тенісистом. Спортсмен відзначився скандальною поведінкою на корті та був знятий з турніру у Мексиці.

Вказав на помилку

24-річний тенісист зіграв у дуеті з Марсело Мело у парному розряді турніру ATP у мексиканському Акапулько. В 1/8 фіналу пара закінчила свої виступи, програвши Харрі Хеліоваарі та Ллойду Гласспулу.

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Поєдинок тривав три сети, у яких перемогу здобув фінсько-британський дует 1:2 (2:6, 6:4, 6:10). Однак не грою запам'ятався матч.

У вирішальному тай-брейку емоції не витримали в Александра Звєрєва. Німецький тенісист не погодився з суддею на стійці, вказавши на його помилку.

Після чого третя ракетка світу Звєрєв декілька разів пробив ракеткою по стійці, де сидів суддя. Рефері ледь не отримав по ногах, якби не його швидка реакція на поведінку німецького спортсмена.

На цьому Александер не зупинився та облаяв суддю.

Відео поведінки тенісиста

Через таку неспортивну поведінку Звєрєв достроково закінчив для себе виступи в Акапулько. Організатори дискваліфікували тенісиста.

24 лютого Звєрєв повинен був зіграти в 1/8 фіналу одиночного розряду. Суперник німецького тенісиста Петер Гайовчик отримав технічну перемогу.