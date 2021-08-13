Тренувались у гаражі, – Хижняк розповів про підготовку до Олімпіади під час COVID-19
Джерело:XSport
Олександр Хижняк приніс Україні "срібло" Олімпіади-2020. Український боксер розповів про умови підготовки до змагань під час коронавірусу.
"Де ми тільки не тренувались"
26-річний боксер із Полтави зумів приїхав в Україну не з порожніми руками. Переможний шлях Олександра Хижняка на японській землі зупинив лише бразилець Геберт Соуза.
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Срібний призер Олімпійських ігор розповів про свої тренування під час підготовки до головних змагань у житті кожного спортсмена. Хижняк зазначив, що коронавірус сильно вплинув на умови його підготовки до поїздки у Токіо. Олександру доводилось тренуватись вдома та навіть у гаражі, поєднуючи це із роботою на природі.
Коронавірус вніс свої корективи. Цей цикл тривав п'ять років. Зали були закриті: доводилося тренуватися і вдома. Ніде правди діти, ми з батьком і в гаражі у нас займалися, і на вулиці, і на річці – де ми тільки не тренувалися. Ми готувалися до цих змагань ґрунтовно, старанно,
– сказав боксер.
Як Хижняк приніс Україні олімпійське срібло: головне
- Олександр Хижняк боровся за нагороди Олімпіади у ваговій категорії до 75 кілограмів. У фіналі український боксер поступився представнику Бразилії Геберту Соузі.
- Українець залишив за собою перші два раунди та впевнено крокував до олімпійського золота. Однак у вирішальному третьому раунді хід бою перевернувся із ніг на голову. Роковий удар вартував йому "золота". Олександр впав на канвас, але зумів відразу підвестись та показував судді, що готовий продовжувати бій.
- Рефері навіть не відрахував українцю та миттєво сигналізував, що перемогу нокаутом здобув Соуза. Хижняк не зрозумів, чому таке рішення прийняв суддя та розлючений покинув ринг.