Тренеру Львова, якого затримали у Білорусі, винесли вирок

Наприкінці вересня у Білорусі затримали тренера воротарів Львова Василя Хомутовського. Фахівець повернувся на батьківщину, аби зробити операцію.

Відео з його затриманням і допитом опублікували провладні телеграм-канали. Силовики стверджували, що колишній воротар збірної Білорусі брав участь у мітингах проти самопроголошеного президента країни Лукашенка у 2020 році.

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Деталі справи знаменитого голкіпера збірної Білорусі

Хомутовський отримав 13 діб за пересилання матеріалів із телеграм-каналу, визнаного в Білорусі екстремістським.

44-річний фахівець отримав травму на тренуванні та приїхав на батьківщину робити операцію на коліні.

Після виборів Хомутовський засудив насильство та виїхав із країни. Василь Йосипович був одним із підписантів листа за чесні вибори в Білорусі.

За свою кар’єру Василь пограв у таких білоруських грандах, як БАТЕ та мінське Динамо. В Україні він виступав за харківський Металіст та сімферопольську Таврію. У Німеччині грав за Аугсбург, Вальдхоф та Карл Цейсс, став чемпіоном Румунії зі Стяуа.

Хомутовський зіграв у 26 матчах за збірну Білорусі.

Тренерська кар'єра

Останнім часом Хомутовський працював тренером воротарів Львова.

У 2017 році він обіймав аналогічну посаду у Чорноморці. Як гравець виступав за Металіст, Таврію московське та мінське Динамо, БАТЕ, Стяуа та інші клуби.