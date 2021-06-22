Шевченко незадоволений Маліновським
У матчі Україна – Австрія півзахисник збірної Руслан Маліновський був замінений в перерві гри. Ігор Циганик заявив, що тренерський штаб "синьо-жовтих" був категорично незадоволений діями 27-річного хавбека.
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"Заміна Малиновського в перерві була абсолютно логічною. Тренерський штаб має до нього величезні претензії – по грі, за очікуваннями від того, що він може і як грає" - сказав журналіст.
Коментар Руслана
"Як я вже говорив, футбол у збірній і в Аталанті відрізняється. У мене були великі очікування від цього Євро. Але я не показав свій максимум на турнірі, відчуваю, що можу дати більше команді. Знаю, що вся Україна переживала за нас.
Щодо вчорашнього матчу – питання самовіддачі, фізичної готовності, вважаю, не треба обговорювати, ми програли з інших причин. Сподіваюся, у нас буде шанс реабілітуватися ще на цьому турнірі", – сказав Маліновський на прес-конференції.
- За підсумком зустрічі з Австрією Маліновський став одним з найгірших гравців матчу, отримавши від WhoScored оцінку 6.3.
- Маліновський в трьох матчах на Євро відзначився одним асистом в грі з Нідерландами.