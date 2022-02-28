Італієць міг виїхати набагато раніше, але наполіг на тому, що покине країну, охоплену війною лише після того, як у безпечному місці опиняться всі гравці "оранжево-чорних".

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Крім того, вчора близько опівночі легіонери Шахтаря та Динамо перетнули кордон із Румунією. Загалом у сусідню з Україною державу прибули 42 особи, включаючи дружин та дітей гравців.

Луческу також покинув Україну

Румунська преса повідомляє, що головний тренер Динамо Мірча Луческу також поїхав на батьківщину через Молдову.