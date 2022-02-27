Ярмоленко поширив світлину зруйнованого кінотеатру

Андрій Ярмоленко колись проживав у Чернігові. Це місто на півдні України межує з Росією.

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Чернігів постраждав одним із перших від повномасштабного нападу росіян. 27 лютого Росія завдала декілька ракетних ударів по місту.

Удари були спрямовані на історичний центр Чернігова. У наслідок чого постраждала історична будівля, де був кінотеатр.

У своєму інстаграмі Ярмоленко опублікував світлину знищеного кінотеатру.

Це моє місто Чернігів прямо зараз. Усі люди з усього світу, нам потрібна ваша допомога,

– Ярмоленко.



Ярмоленко тривалий час проживав у Чернігові / Фото з інстаграму футболіста

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