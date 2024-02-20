Підозрюють у зґвалтуванні дітей футбольної академії: в Угорщині розшукують тренера з Закарпаття

Поліція міста Вашарошнамень в Угорщині видала ордер на арешт Ласло Немеша через його втечу з домашнього арешту, який тривав три місяці тому. Його підозрюють у зґвалтуванн дітей.

За даними видання Blikk, Ласло Немеш, 54-річний уродженець міста Берегове в Україні, звинувачується у сексуальних злочинах проти дітей у футбольній академії в угорському місті Тарпа. Там він працював тренером та лікарем-масажистом.

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Уродженця Закарпаття підозрюють у зґвалтуванні дітей

Поліція допитувала Немеша як підозрюваного у сексуальному насильстві над особою, яка перебувала під його наглядом та не досягла 18 років і, отже, не могла захистити себе.

Згідно з інформацією угорського видання, цим дітям щойно виповнилося 14 років. Немешу загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними видання, під час домашнього арешту брат Немеша орендував майно в Тарпі, яке йому було заборонено залишати. Він мав з'являтися в поліцію щотижня, але замість цього втік, можливо, у своє рідне українське місто.

Також зазначається, що під час вчинення злочинів Немеш ночував на базі спортивного клубу в сусідньому місті, де йому було доручено нагляд і супровід 42 українських дітей з Закарпаття.

Що кажуть у прокуратурі

Речник прокуратури області Саболч-Сатмар-Берег Ласло Сіладі розповів, що обов’язки чоловіка, який працював тренером, полягали також у нагляді за дітьми, які ночували в інтернаті. Однієї ночі в листопаді 2022 року підозрюваний вчинив статевий акт зі сплячим неповнолітнім хлопчиком. Через кілька днів він зробив те саме з іншим неповнолітнім хлопцем. Ці дії були повторені в листопаді 2022 року.

Чоловік перебував під арештом з 6 грудня 2022 року до 7 листопада 2023 року, а потім суд призначив за ним кримінальний нагляд, тобто він не мав права залишати закріплене за ним місце.

Підозрюваний цього не виконав, оскільки 19 листопада 2023 року зник у невідомому напрямку. Зараз він перебуває під слідством за втечу з-під арешту. Ухвалою прокуратури підозру оголошено заочно, провадження продовжуватиметься за його відсутності.

"Ласло приїхав сюди працювати кілька років тому. Я бачив, як він доглядав за дітьми, прибирав та мив за них посуд. Він також працював у клубі медичним асистентом: у разі потреби забезпечував дітей ліками, або якщо хтось травмувався на полі, знав, що робити, але також робив їм масаж", – сказав власник будинку, в якому мешкав Немеш.