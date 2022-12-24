Тренеру Львова загрожує п'ять років ув'язнення: режим Лукашенка звинувачує його у екстремізмі

Колишнього гравця збірної Білорусі Василя Хомутовського будуть судити у Білорусі за активну громадянську позицію. 44-річного тренера можуть ув'язнити на тривалий термін.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує посилювати тоталітарний режим в країні. 28 грудня в суді ленінського району Мінська розглянуть справу тренера воротарів Львова Василя Хомутовського.

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Хомутовському загрожує тривале ув'язнення

Відомого футболіста та тренера звинувачують у "активній участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок". У вересні 2020 року Хомутовський разом із 93 білоруськими футболістами засудив насильство силовиків Лукашенка під час придушення протестів у країні.

Колишнього воротаря збірної Білорусі було затримано 30 вересня, коли він приїхав на операцію на коліні. Спочатку він отримав 13 діб арешту, а потім його повторно затримали.

Хомутовському загрожує обмеження волі строком від двох до п'яти років або в'язниця до чотирьох років.

Що відомо про Хомутовського

Під час ігрової кар'єри Василь Хомутовський грав за низку білоруських та закордонних клубів.

В чемпіонаті України Хомутовський виступав за Таврію та Металіст.

Наприкінці 90-х років проходив оглядини у київському Динамо Валерія Лобановського.

У складі Стяуа двічі ставав чемпіоном Румунії. Разом із борисівським БАТЕ вигравав золоті нагороди чемпіонату Білорусі в 1999 році.

За збірну Білорусі зіграв 26 матчів, у яких пропустив 29 м'ячів.

, що Василь Хомутовський приєднався до тренерського штабу Олега Дулуба у січні 2022 року. Від початку російської агресії тимчасово працював тренером воротарів румунської Стяуа.