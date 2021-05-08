Тренер Зорі може замінити Реброва у Ференцвароші

Головний наставник Зорі Віктор Скрипник може змінити українську прописку на угорську. Керівництво Ференцвароша хоче зробити зміни у тренерському кріслі.

Несподіваний наступник Реброва

51-річний спеціаліст потрапив у шорт-лист кандидатів на пост головного тренера угорського Ференцвароша. У клубі вже шукають заміну іншому українському наставнику Сергію Реброву.

До теми Ференцварош готується до відходу Реброва і шукає йому заміну

Контракт Ребров із угорцями розрахований до 20 липня 2022 року. Хоча вже після завершення цього сезону фахівець може залишити чемпіона Угорщини.

У цьому сезоні Ребров вже привів Ференцварош до третього поспіль чемпіонства в Угорщині. Команда здобула своє 32-е чемпіонство в історії.

Скрипник має угоду з луганським клубом до 30 червня 2022 року. Наставник вже теж другий рік поспіль здобуває на чолі Зорі "бронзу" УПЛ. Останній матч проти Олександрії вже не змінить позицій команди з Луганська. Колос, який йде на 4 місці, вже не наздожене Зорю.

Кар'єра Реброва у Ференцвароші

Колишній тренер Динамо очолив Ференцварош влітку 2018 року. За три сезони клуб під керівництвом Реброва тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини, а також грав у групі Ліги Європи у сезоні-2019/2020 і Ліги чемпіонів-2020/2021. Де на чолі угорського клубу зустрічався на євроарені проти киян.

Перший матч між Ференцварошем та Динамо в Угорщині закінчився внічию 2:2. Хоча кияни були попереду 0:2, а другий гол пропустили на 90-й хвилині зустрічі.

Матч в Києві закінчився мінімальною перемогою Динамо, що і дозволило киянам посісти третє місце в групі та вийти в плей-офф Ліги Європи.