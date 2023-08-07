Нападник із великими очікуваннями: тренер Жирони високо оцінив Довбика після його дебюту

В українських фанатів футболу тепер з'явилася команда, за якою вони будуть слідкувати з подвійним інтересом. Окрім Віктора Циганкова там з'явився ще один гравець збірної України.

Артем Довбик 6 серпня 2023 року запам'ятає надовго. У цей день український форвард не тільки підписав контракт із Жироною, а одразу й дебютував за неї.

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У першому ж матчі здобув символічний, але трофей

Артем Довбик зіграв близько 20 хвилин у матчі проти Лаціо за трофей Коста Брава. Команда перемогла з рахунком 2:1, а після матчу головний тренер Жирони прокоментував дебют українця.

Це відмінний гравець. Він практично навіть не тренувався з нами, але вийшов на поле, не знаючи мови та не знаючи, що йому робити. Це гравець з дуже хорошими фізичними можливостями, забивний та з такими необхідними характеристиками. Ми підписали нападника з великими очікуваннями, хоча ми не повинні тиснути на нього. Я дуже задоволений ним,

– сказав Мічел.

! Артем Довбик підписав із Жироною 5-річний контракт до 30 червня 2028 року. Свій перший офіційний поєдинок за "червоно-білих" він може провести вже 12 серпня, коли команда Мічела зіграє проти Реал Сосьєдада у першому турі Ла Ліги.