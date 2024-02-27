Звільнився перед іграми відбору Євро-2024: чому тренер збірної України залишив команду

Жіноча збірна України з гандболу розпочала підготовку до матчів відбору на Євро-2024. Перед початком зборів на тренерському містку команди відбулася раптова зміна.

Головний тренер жіночої збірної України з гандболу Віталій Андронов залишив свою посаду. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

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Тренер пішов за власним бажанням

Це відбулося за два дні до початку зборів. Несподівану відставку Андронова прокоментував президент ФГУ Андрій Мельник.

Віталій Миколайович написав заяву про звільнення за власним бажанням і надіслав його в п'ятницю, за два дні до початку зборів. Для нас це стало повною несподіванкою. Велась планомірна робота з організації збору, ми сподіваємося, що зі здоров'ям Віталія Миколайовича все гаразд. Зараз всі сили та увага – на підготовку та виступи збірної, а після матчів розбиратимемося, що сталося,

– зауважив Мельник.

На рішення тренера вплинули великі випробування, які звалилися на нього за останній час.

Ігри збірної, численні травми гравців, не зовсім вдалі виступи у чемпіонаті Польщі. Потрібно розуміти, що нервова система спортсмена, тренера дещо інша, ніж у звичайної людини,

– зазначив президент ФГУ.

У найближчих матчах командою керуватиме Борис Чижов. Він має досвід роботи у збірній. Раніше планувалося залучити фахівця на посаду тренера-консультанта. Рішення про призначення нового тренера прийматиметься після матчів.

Борис Чижов керуватиме збірною / ФГУ

Жіноча збірна України розпочала підготовку 26 лютого в Ужгороді. В рамках відбору Євро-2024 29 лютого та 2 березня "синьо-жовті" зіграють проти збірної Ізраїлю.