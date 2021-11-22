Тренер жіночої збірної України з футболу претендує на нагороду найкращому наставнику ФІФА

ФІФА оголосила претендентів на нагороди The Best FIFA. У номінації найкращий тренер жіночої команди є Луїс Кортес, який тепер очолює жіночу збірну України з футболу.

Претенденти на нагороду

Луїс Кортес потрапив в перелік п'яти номінантів на нагороду. Його конкурентами в боротьбі за перемогу є:

Петеп Герхардссон – збірна Швеції

Емма Хейз – збірна Швеції

Беверлі Прістман – збірна Канади

Саріна Вігман – збірна Нідерландів / збірна Англії

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Варто додати, що Луїс Кортес лише 17 листопада офіційно очолив жіночу збірну України з футболу. Тож на сайті ФІФА біля його імені стоїть відмітка Барселона.

Що варто знати про Луїса Кортеса

Голосування за найкращого тренера жіночої команди розпочнеться 10 грудня на сайті ФІФА. Церемонія нагородження відбудеться 17 січня 2022 року.

У жіночій команді цього клубу він працював з 2009 року. У 2019 році став головним тренером. У 2020 та 2021 році він оформив золотий дубль з командою, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Окрім того, у 2020 році Барселона здобула і Суперкубок Іспанії.

Чи не найбільшим досягненням стала перемога Барселони під його керівництвом у фіналі жіночої Ліги чемпіонів у 2021 році. У 2019 році команда теж грала у фіналі, але програла Ліону.

Завдяки цьому у 2021 році Луїс Кортес отримав звання найкращого тренера жіночих команд за версією УЄФА.

Україна під керівництвом Кортеса

Поки збірну України не провела жодного матчу під керівництвом нового тренера. У понеділок, 22 листопада, команда розпочала підготовчий збір перед матчами кваліфікації ЧС-2023 проти Шотландії та Угорщини.

26 листопада українки на виїзді зіграють із Шотландією, а 30-го – також у гостях з Угорщиною. Перший поєдинок відбудеться в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" (початок – о 21.35 за київським часом). Свій другий матч підопічні Луїса Кортеса проведуть у Кішварді на місцевому стадіоні "Варкерт" (початок – о 19.00 за київським часом).

Поки після двох зіграних турів наша команда один раз перемогла (Фарерські острови) і ще одного разу поступилася (Іспанія).