Тренер збірної В'єтнаму здійснив самогубство після завершення Олімпіади

В'єтнамський тренер з плавання Хуан Гохуей помер на карантині після повернення з літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Поліція підозрює самогубство.

Тіло тренера виявили 11 серпня в номері готелю, в якому члени в'єтнамської олімпійської делегації відбували карантин після повернення з Токіо.

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"Ми перебуваємо в ізоляції, тому поки не знаємо ситуації і чекаємо результатів поліцейського розслідування", – сказав глава делегації В'єтнаму на Іграх в Токіо Тран Дук Фан.

Він також розповів, що Хуан Гохуей була вакцинований проти COVID-19.

Що відомо про тренера