Тренер сборной Вьетнама совершил самоубийство после завершения Олимпиады

Вьетнамский тренер по плаванию Хуан Гохуей умер на карантине после возвращения из летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Полиция подозревает самоубийство.

Тело тренера обнаружили 11 августа в номере отеля, в котором члены вьетнамской олимпийской делегации отбывали карантин после возвращения из Токио.

Смотрите также Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бегства из страны на шасси самолета: видео

"Мы находимся в изоляции, поэтому пока не знаем ситуации и ждем результатов полицейского расследования", – сказал глава делегации Вьетнама на Играх в Токио Тран Дук Фан.

Он также рассказал, что Хуан Гохуей был вакцинирован против COVID-19.

Что известно о тренере