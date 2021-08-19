Тренер сборной Вьетнама совершил самоубийство после завершения Олимпиады
19 августа 2021 , 10:50Читати новину українською
Источник:Vietnamese Express
Вьетнамский тренер по плаванию Хуан Гохуей умер на карантине после возвращения из летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Полиция подозревает самоубийство.
Тело тренера обнаружили 11 августа в номере отеля, в котором члены вьетнамской олимпийской делегации отбывали карантин после возвращения из Токио.
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"Мы находимся в изоляции, поэтому пока не знаем ситуации и ждем результатов полицейского расследования", – сказал глава делегации Вьетнама на Играх в Токио Тран Дук Фан.
Он также рассказал, что Хуан Гохуей был вакцинирован против COVID-19.
Что известно о тренере
- Хуан Гохуей начал работать с вьетнамскими пловцами в 2003 году. Под его руководством Нгуен Хюи Хоанг завоевал "золото" юношеских Олимпийских игр, а также "серебро" и "бронзу" на Азиатских играх.
- В Токио вьетнамские пловцы не прошли дальше квалификационных заплывов.