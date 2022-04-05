Тренер збірної України Єзерський захищав Київ у складі добровольчого батальйону від окупантів

Доволі багато представників спорту змінили улюблену справу на захист України. Відомий у минулому футболіст Володимир Єзерський вирішив не афішувати свій вчинок на публіку.

Боронив столицю України

Володимир Єзерський відклав у бік тренерську діяльність заради захисту рідної країни. Тренер збірної України віком до 19 років захищав столицю України.

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Аналітик команди до 21 року Євген Гресь розповів, що колишній захисник "синьо-жовтих" воював у складі одного з добровольчих батальйонів.

Єзерський близько місяця боронив країну зі зброєю у руках.

Нагадаємо, що чимало спортсменів поповнили ряди тероборони та ЗСУ – Андрій Богданов, Олександр Алієв, Дмитро Підручний, Артем Прима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та інші.



Єзерський боронив Київ / Скриншот із фейсбуку Євгена Греся

Що відомо про Володимира Єзерського