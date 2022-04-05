Тренер збірної України Єзерський захищав Київ у складі добровольчого батальйону від окупантів
Джерело:фейсбук Євгена Греся
Доволі багато представників спорту змінили улюблену справу на захист України. Відомий у минулому футболіст Володимир Єзерський вирішив не афішувати свій вчинок на публіку.
Боронив столицю України
Володимир Єзерський відклав у бік тренерську діяльність заради захисту рідної країни. Тренер збірної України віком до 19 років захищав столицю України.
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Аналітик команди до 21 року Євген Гресь розповів, що колишній захисник "синьо-жовтих" воював у складі одного з добровольчих батальйонів.
Єзерський близько місяця боронив країну зі зброєю у руках.
Нагадаємо, що чимало спортсменів поповнили ряди тероборони та ЗСУ – Андрій Богданов, Олександр Алієв, Дмитро Підручний, Артем Прима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та інші.
Єзерський боронив Київ / Скриншот із фейсбуку Євгена Греся
Що відомо про Володимира Єзерського
- Усю свою футбольну кар'єру провів в Україні. Захищав кольори різних українських клубів – Карпати, Динамо, Шахтар, Дніпро та інші.
- Останньою командою в його кар'єрі футболіста стала Говерла. У 2014 році повішав бутси на цвях.
- За кар'єру відіграв 350 матчів, у яких забив 17 голів та зробив 3 асисти.
- Після чого керував збірними України різних вікових категорій. Був асистентом тренера у Дніпрі.