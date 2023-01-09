Тренер збірної України зробив символічне вкидання шайби на матчі НХЛ: відео

Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук здійснив символічне вкидання шайби перед матчем НХЛ між Вінніпеґ Джетс та Ванкувер Кенакс.

Матч між Вінніпегом та Ванкувером відбувся в неділю, 8 січня. На лід разом з головним тренером збірної України Вадимом Шахрайчуком вийшли також іменитий форвард Вінніпеґа 80-х років, учасник двох Матчів усіх зірок НХЛ Дейв Бабич і його брат Вейн Бабич, за плечима якого дев’ять сезонів у НХЛ.

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Окрім того, на трибунах арени була присутня і студентська збірна України, яку радісно привітали глядачі. А перед грою українським хокеїстам подарували клубні джерсі.

Це не перша урочиста подія за участі Шахрайчука на матчах НХЛ. До цього він відвідав і хокейний матч клубу з Едмонтона, який вирішив підтримати українців, які постраждали внаслідок російської агресії. Але там у церемонії вкидання шайби взяли участь українські сім’ї, які нещодавно переїхали до Канади.

Саме Едмонтон приймає студентську збірну України, яка перебуває в Альберті в рамках "Hockey Can’t Stop Tour". І вже зіграла три матчі. 10 січня українці зіграють заключний матч у канадському турне проти команди Університету Манітоби. 12 – 22 січня наша команда виступатиме на Всесвітній універсіаді в американському Лейк-Плесіді.