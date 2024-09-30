"Зупинятися не хочемо": тренер збірної України оцінив вихід у півфінал ЧС-2024 з футзалу

У неділю, 29 вересня, визначилися перші півфіналісти чемпіонату світу з футзалу. В одному з матчів Україна протистояла Венесуелі.

"Синьо-жовті" здобули впевнену перемогу з рахунком 9:4. Це дозволило нашій команді вже повторити найкращий свій результат в історії, якого Україна досягала в далекому 1996 році.

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Налаштовані на боротьбу проти головного фаворита

Такий успіх прокоментував тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко. Він в інтерв'ю для УПЛ ТБ заявив, що "синьо-жовті" не збираються зупинятися та поділився очікуваннями від поєдинку проти Бразилії.

"Рівень футзалу зростає, гравці можуть пишатися своїм досягненням. Але зупинятися не хочемо, налаштовуватимемося на позитив у півфіналі. Ми ще на чемпіонатах світу ніколи не обігравали команди з Латинської Америки, тож жодних думок, мовляв, ми фаворити з Венесуелою не було. З Бразилією може бути будь-який результат.

Бразилія? Нема збірних, які не програють. У нас з ними був контрольний матч, ми програли, але діяли гідно. Були помилки, які можна прибрати. Виходитимемо і гратимемо, намагатимемося здобути перемогу", – сказав Косенко.

Цікаво. На Мундіалі-1996 Олександр Косенко був гравцем збірної України, тож він став першим спеціалістом, який доходив до півфіналу чемпіонату світу з "синьо-жовтими" в ролі футзаліста та тренера.

Зазначимо, що 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня о 18:00. Востаннє команди зустрічалися між собою 15 квітня й тоді бразильці здобули перемогу з рахунком 7:2.