Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін назавжди перевіз до Естонії дружину Дашу та доньок Дар'ю та Олександру. Родина 54-річного фахівця житиме у Таллінні, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Переїхали з Росії до країни НАТО

Дружина Карпіна поянила російським медіа, що це було спільне рішення. Мовляв, дітям потрібно ходити до школи, а в Росію вони будуть іноді приїжджати, щоб підтримати команду тата.

Дівчатка виросли, треба готуватися до школи, плюс Аніта вже рік живе в Естонії без нас. Тому повертаємося назад. Влітку переїдемо назовсім. Треба до школи готуватися. Приїжджатимемо до тата з дівчатками, як ми робимо зараз,

– розповіла Даша Карпіна російським журналістам.

Зазначимо, що Даша є третьою дружиною Карпіна. Вона на 21 рік молодша за Валерія. Вони одружилися у 2017 році. Разом виховують трьох доньок: Аніту (від першого шлюбу Даши), Дар'ю та Олександру.

Цікаво, що у Валерія Карпіна окрім російського є ще два громадянства: Естонії та Іспанії. Головний тренер збірної Росії народився в естонській Нарві, а громадянство взяв під час ігрової кар'єри, щоб не вважатися легіонером у країнах ЄС. Згодом ще отримав іспанський паспорт.

Довідка. Через повномасштабну військову агресію проти України збірна Росії позбавлена участі у міжнародних турнірах. Свою показну велич вони можуть тішити лише товариськими матчами проти Куби, Кенії, Таджикистану, Ірану та їм подібним.