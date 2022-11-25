Тренер збірної Іспанії заборонив гравцям оргії перед матчами: при чому тут його донька

Наставник "фурії рохи" Луїс Енріке відверто висловився про інтимні стосунки перед іграми. Коуч пояснив, чому не проти такого навантаження для підопічних.

Іспанія вкрай вдало стартувала на чемпіонаті світу 2022. Команда Луїса Енріке здобула суху перемогу над Коста-Рикою, забивши у ворота Кейлора Наваса аж сім м'ячів.

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Тим часом тренер поділився своєю думкою щодо заняття сексом перед поєдинками. Він вважає, що таке проведення часу не є табу для його гравців, однак все ж є деякі заборони.

Вважаю секс перед матчами абсолютно нормальним явищем. Але якщо ти на оргії ввечері перед матчем, це не ідеальний варіант. Ну ви мене зрозуміли. Коли гравці в клубах, взагалі за це не переймаюся. Якщо вони це роблять, це тому, що це має хороший ефект для них. З огляду на здоровий глузд, кожен може займатися сексом зі своєю дружиною або з ким забажає. Це нормально. Вважаю секс важливим. Коли я був футболістом, то коли міг, робив з дружиною те, що ми повинні були робити,

– заявив Луїс Енріке.

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Цікаво відзначити, що донька іспанського коуча Сіра Мартінес є дівчиною хавбека Барселони Феррана Торреса. У матчі із Коста-Рикою 22-річний футболіст відзначився двома голами.

Наступний поєдинок "фурія роха" зіграє у неділю, 27 листопада. Іспанія буде простояти Німеччині, яка у першому турі зганьбилась проти японців (1:2). Початок – о 21:00 за київським часом.