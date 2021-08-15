Без коментарів: тренер Ворскли знову не прийшов на пресконференцію після провалу

У 4-му турі УПЛ Ворскла зіграла у нічию з Вересом. Головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов знову вирішив не спілкуватись із журналістами.

Не хоче бачити журналістів

Юрій Максимов знову не завітав на традиційну післяматчеву пресконференцію. Замість головного наставника поговорив із представниками ЗМІ його асистент Олександр Омельчук.

Більше про матч Верес не реалізував пенальті та розійшовся миром з Ворсклою: відео

Здається, що керманич залишився незадоволений мировою у грі проти рівненського Вереса, який лише повернувся в УПЛ.

Омельчук прокоментував матч: "Обидві команди провели доволі конструктивний другий тайм, створили достатньо моментів. Ми першими відкрили рахунок, але одразу ж пропустили після розіграшу стандартного положення. Якубу не втримав свого гравця".

Не можу сказати, що гравці, які вийшли на заміну, підсилили гру команди. Але й гірше замінених - теж не зіграли,

– підсумував Омельчук.

Помічник Максимова заявив, що фортуна була на їх стороні у моменті, коли рівненський клуб не реалізував 11-метровий удар.

Після мирової Ворскла з 8 очками йде 4-ю у турнірній таблиці УПЛ. Верес посідає 12-му позицію, маючи у своєму активі лише 2 набрані пункти.

Відзначимо, що Юрій Максимов вже не вперше не відвідує пресконференцію. Вперше коуч не захотів поспілкуватись із журналістами після поразки у Лізі конференцій від КуПСа.

На 57-й хвилині господарі могли вийти вперед у рахунку. Але удар Михайла Сергійчука взяла на себе поперечина.