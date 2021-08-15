Не хочет видеть журналистов

Юрий Максимов снова не посетил традиционную послематчевую пресс-конференцию. Вместо главного наставника поговорил с представителями СМИ его ассистент Александр Омельчук.

Больше о матче Верес не реализовал пенальти и разошелся миром с Ворсклой: видео

Кажется, что рулевой остался недоволен мировой в игре против ровенского Вереса, который только вернулся в УПЛ.

Омельчук прокомментировал матч: "Обе команды провели довольно конструктивный второй тайм, создали достаточно моментов. Мы первыми открыли счет, но сразу же пропустили после розыгрыша стандартного положения. Якубу не удержал своего игрока".

Не могу сказать, что игроки, вышедшие на замену, усилили игру команды. Но и хуже замененных – тоже не сыграли,

– подытожил Омельчук.

Помощник Максимова заявил, что фортуна была на их стороне в моменте, когда ровенский клуб не реализовал 11-метровый удар.

На 57-й минуте хозяева могли выйти вперед в счете. Но удар Михаила Сергийчука взяла на себя перекладина.