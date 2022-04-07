Тренер Вереса розповів, що придбав для ЗСУ за виручені від аукціону гроші
Джерело:Footboom
Головний наставник Вереса Юрій Вірт витратив частину коштів на потреби армії, які отримав від продажі медалі переможця Кубку УЄФА-2009. Тренер відзвітувався перед українцями.
Допомога для української армії
47-річний наставник рівненського клубу продав свою золоту медаль на аукціоні за 220 тисяч гривень. Частину коштів Юрій Вірт вже витратив на допомогу українській армії.
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Головний тренер Вереса придбав для ЗСУ каски та рації. Також Вірт закупив для українських захисників бронежилети.
Нагадаємо, що стартова сума лоту була 2 тисячі гривень. За три дні ціна медалі зросла до 220 тисяч гривень. Вірт заявляв, що був би дуже радий, якщо ці гроші врятують життя хоча б одного захисника України.Цікаво. Колишній голкіпер Юрій Вірт став переможцем Кубку УЄФА у складі Шахтаря в 2009 році. У фіналі "гірники" переграли німецький Вердер – 2:1.
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