Тренер Вереса розповів, що придбав для ЗСУ за виручені від аукціону гроші

Головний наставник Вереса Юрій Вірт витратив частину коштів на потреби армії, які отримав від продажі медалі переможця Кубку УЄФА-2009. Тренер відзвітувався перед українцями.

Допомога для української армії

47-річний наставник рівненського клубу продав свою золоту медаль на аукціоні за 220 тисяч гривень. Частину коштів Юрій Вірт вже витратив на допомогу українській армії.

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Головний тренер Вереса придбав для ЗСУ каски та рації. Також Вірт закупив для українських захисників бронежилети.

Нагадаємо, що стартова сума лоту була 2 тисячі гривень. За три дні ціна медалі зросла до 220 тисяч гривень. Вірт заявляв, що був би дуже радий, якщо ці гроші врятують життя хоча б одного захисника України.

Нещодавно один із гравців рівненського клубу Віталій Дахновський вляпався у курйоз після необдуманого звернення до президента України. Футболіст звернувся до Володимира Зеленського з проханням допомогти продовжити чемпіонат України за межами країни. Згодом вибачився за свої слова.

Команда Вірта пішла на зимову перерву у статусі 9-ї команди таблиці УПЛ.

Колишній голкіпер Юрій Вірт став переможцем Кубку УЄФА у складі Шахтаря в 2009 році. У фіналі "гірники" переграли німецький Вердер – 2:1.