Російські загарбники вбили тренера-реабілітолога Динамо Олега Тимченка

Військова агресія Росії проти України принесла чергове горе у динамівську сім'ю. У боях на Донбасі загинув колишній тренер-реабілітолог Динамо Олег Тимченко.

Футбольний клуб Динамо на своєму офіційному сайті повідомив про чергову втрату на російсько-українській війні. У боях під Бахмутом загинув відомий тренер-реабілітолог Олег Тимченко.

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"Олег багато років співпрацював із гравцями та персоналом київського Динамо. Він був справжнім патріотом України, професіоналом своєї справи.

Футбольний клуб Динамо висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами.

Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", – говориться в заяві клубу.

Раніше на війні за незалежність України загинув один із засновників фанатського руху Динамо Максим Токарев.