Зашкварився по повній: головний тренер Партизана порівняв київське Динамо з московським
Джерело:Dynamo.kiev.ua.
Наставник белградського Партизана Александар Станоєвич порівняв Динамо Київ з Динамо Москва. Він вважає, що команди знаходяться на одному рівні.
За результатами виступів УПЛ сезону-2023/2024 Динамо розпочне виступи у Лізі чемпіонів з кваліфікаційного раунду. Суперником киян буде белградський Партизан.
Читайте також Одноклубник Мудрика вляпався у расистський скандал: зірка Челсі перепросив за вчинок
Пресконференція тренера Партизана
Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським, зазначивши, що у них однаковий рівень гри.
Якщо ж говорити про наш старт у кваліфікації Ліги чемпіонів, то київське Динамо відповідає рівню московського Динамо, з яким ми нещодавно зустрічалися. Саме таку гру ми можемо очікувати, гру з високою інтенсивністю і відкритим футболом. Це буде складний матч проти жорсткого суперника,
– розповів наставник сербського клубу.
Також він додав, що його команді варто бути трошки небезпечнішою в атаці.Довідка. Динамо зіграє з Партизаном в межах раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 23 та 31 липня.
Відзначимо, що домашній матч киян відбудеться у Любліні.