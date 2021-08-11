Тренер Монако назвав Шахтар фаворитом їх протистояння у Лізі чемпіонів
Джерело:ФК Монако
Шахтар пройшов Генк у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Наступним суперником "гірників" стане французьке Монако.
"Шахтар – грізний суперник"
Головний наставник французів Ніко Ковач прокоментував наступного суперника у єврокубках. Хорватський спеціаліст пригадав матчі Шахтаря з Реалом у минулому сезоні.
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Перед поєдинком проти "гірників" Монако повинне зіграти ще стартовий матч Ліги 1 проти Лорьяну (13 серпня). Вже після цього французька команда готуватиметься до зустрічі з донеччанами: "Спочатку потрібно підготуватися до Лорьяну, а вже потім думати про Шахтар. У минулому сезоні ми побачили, яка це була класна команда, адже вони двічі обіграли мадридський Реал".
Ковач відзначив новий тренерський штаб донецького клубу та технічних бразильців. Хорватський тренер зазначив, що Шахтар – найскладніший суперник Монако, з яким доводилось зустрічатись його команді у кваліфікації.
- Шахтар у двох матчах здолав бельгійський Генк з ідентичним рахунком 2:1.
"Вони фаворити, але ми віримо в свої сили"
Не забув Ковач і зробити декілька компліментів у сторону "гірників", назвавши донеччан фаворитами протистояння.
Шахтар – грізний суперник, який звик до ігор Ліги чемпіонів. Вони фаворити, але ми віримо в свої сили і свої якості. У минулому сезоні ми багато працювали, щоб потрапити у Лігу чемпіонів. Ми будемо щасливі зіграти в цьому матчі, але як тренер я в першу чергу зараз думаю про Лорьян,
– відповів наставник Монако.
- Монако у 3-му раунді кваліфікації впевнено здолав чеську Спарту. За сумою двох зустрічей рахунок 5:1 на користь французів (перша гра – 2:0, другий поєдинок – 3:1).
- Перший поєдинок Шахтар зіграє 17 серпня у Франції. Матч-відповідь проти Монако відбудеться у Харкові (25 серпня).