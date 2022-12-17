"Було б непогано привезти додому медаль": тренер Марокко готує ще одну сенсацію ЧС-2022

У суботу, 17 грудня, на чемпіонаті світу 2022 в Катарі будуть розіграні бронзові нагороду турніру. Збірні Хорватії та Марокко зустрінуться в матчі за третє місце.

Суперники бронзового фіналу вже зустрічалися на груповому етапі Мундіалю. У матчі першого туру команди розписали нульову нічию. Проте ціна другого поєдинку є набагато більшою.

До теми Хорватія – Марокко: онлайн-трансляція матчу за третє місце на ЧС-2022

Марокко буде на світовому подіумі

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі налаштований здобути максимальний результат в матчі проти Хорватії.

"Я трохи хвилююся з приводу матчу. Думаю, що грати через два дні після такого розчарування, як поразка в півфіналі, дуже складно для обох команд. Я відчуваю себе по-ідіотськи через те, що ми займемо третє або четверте місце. Марокко не в фіналі, і навіть якщо б ми там були і посіли друге місце, я б сказав те ж саме.

Якщо говорити позитивно, то фінішувати третіми з точки зору іміджу було б здорово, адже Марокко буде на світовому подіумі. Гравці все ще голодні, вони хочуть закінчити на хорошій ноті, вони розуміють, що буде ще один матч. Думаю, вони розуміють, що посісти третє місце – не те саме, що зайняти четверте і що було б непогано привезти додому медаль", – сказав Реграгі.

Реграгі: Модрич – справжній воїн

Матч за третє місце може стати останнім для лідера хорватів Луки Модрича. Свою повагу до ветерана висловив наставник "Атлаських левів".

Я не знаю, чи це остання гра Модрича. Він справжній воїн і захоче гідно завершити свій Кубок світу. Знімаю капелюх перед Модричем. Те, що він робить у 37 років, монументально. Він став володарем "Золотого м'яча", і я чудово розумію чому,

– резюмував Реграгі.

Зазначимо, що збірна Хорватії вже ставала бронзовим призером ЧС у 1998 році. Тоді "картаті" сенсаційно перемогли Нідерланди з рахунком 2:1. А от представник Африки вперше досяг таких вершин. Тож збірна Марокко спробує знов переписати історію.

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Поєдинок за третє місце чемпіонату світу 2022 між збірними Хорватії та Марокко розпочнеться 17 грудня о 17:00.