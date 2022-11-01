Тренер Лейпцига виділив футболістів, які є рушійною силою Шахтаря у сезоні

В останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар прийматиме РБ Лейпциг. Напередодні тренери команд дали пресконференцію.

Головний тренер Лейпцига Марко Розе пригадав гру дворічної давнини проти Шахтаря. Наставник німецького клубу виділив двох гравців донеччан, які ведуть українську команду уперед.

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Розе: Я вважаю, що команда відмінна

У компанію до Михайла Мудрика приєднався досвічений опорник та ветеран "гірників" Тарас Степаненко.

Я вже мав досвід гри проти Шахтаря два роки тому. Але наразі склад команди змінився. Я вважаю, що команда відмінна: багато сміливості, багато працездатності, чудові захисники. А такі гравці, як Мудрик і Степаненко, дуже вирізняються і є тими, що спрямовують,

– розповів Розе.

Керманич німецького клубу додав, що його підопічні прилетіли у Варшаву заради перемоги. Нічия, яка стратегічно влаштовує Лейпциг, не буде тим підсумковим результатом, який хоче бачити після фінального свистка головний тренер німців.

Поєдинок, який визначить другого учасника плей-офф Ліги чемпіонів від групи "F" відбудеться 2 листопада о 19:45. Між клубами відставання у 3 бали на користь Лейпцига.

Цікаво, що Мудрик був одним із авторів голів у першій зустрічі Лейпцига та Шахтаря у цьогорічному груповому раунді Ліги чемпіонів. Той матч закінчився сенсаційною перемогою "гірників" – 1:4.