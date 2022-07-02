Там, де я був раніше, було дуже гаряче, – Вернидуб про службу у ЗСУ

Повномасштабне вторгнення Росії в Україна назавжди змінило життя усіх українців, виключенням не став Юрій Вернидуб. Футбольний наставник повернувся у рідну країну, де вступив у лави ЗСУ.

Вернидуб: Ніхто мене не звільняв з лав ЗСУ, я не підписував контракт

45-річний наставник покинув роботу у молдовському Шерифі та пішов захищати Україну від російського ворога. Вже 27 лютого Юрій Вернидуб пішов по мобілізації. Наставник не підписував жодного контракту, тому його ніхто не звільняв із ЗСУ.

Варто побачити Герб та "Слава Україні": Вернидуб, який служить у ЗСУ, набив патріотичне тату – яскраві фото

Через призначення на посаду головного тренера Кривбаса Вернидуба-старшого перевели на службу у Кривий Ріг. Наставник поєднуватиме роботу у клубі зі службою у ЗСУ. Хоча до цього футбольний спеціаліст не розумів, як під час війни можна займатись тренерством, але його переконали повернутись до улюбленої справи.

Якщо мені зателефонують і скажуть, що потрібно з’явитися за місцем моєї служби, то я повинен одразу це зробити. Переодягнутися у свою військову форму та поїхати туди, де я приписаний. Я вже пару разів їздив. Щоб мене бачили, познайомитися з хлопцями. Там, де я був раніше, було дуже "весело та гаряче",

– сказав тренер.

Останні новини зі табору Кривбаса