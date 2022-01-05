Тренер Коммі назвав помилки свого підопічного у поєдинку проти Ломаченка

Тренер Річарда Коммі Андре Розьє розповів, що завадило його підопічному перемогти Василя Ломаченка. Наставник вважає, що ганець не дотримався його порад.

Не дотримався порад тренера

За словами тренера, вони з Коммі ретельно готувалися до поєдинку проти українця. Проте Річард не дотримався пропрацьованих настанов.

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"Я казав йому тримати руки вгорі – він часто опускав їх у ході поєдинку. Річард робив це частіше, ніж я від нього очікував у бою проти шульги. Опускання його лівої руки це була велика помилка. Я казав йому закручувати вліво, крутитись як акула, бити, переводити на корпус і використовувати джеб", – сказав Розьє.

Тренер пригадав свої емоції під час поєдинку свого підопічного.

Пам'ятаю, як я сидів і думав: "Я ж казав йому тримати руки високо і щільно". Ломаченко швидкий. Не можна чекати, поки Лома зробить подібні речі, адже він цього не залишить,

– додав наставник ганця.

Ломаченко впевнено переміг Коммі