Тренер Коммі назвав помилки свого підопічного у поєдинку проти Ломаченка
Джерело:Fightnews
Тренер Річарда Коммі Андре Розьє розповів, що завадило його підопічному перемогти Василя Ломаченка. Наставник вважає, що ганець не дотримався його порад.
Не дотримався порад тренера
За словами тренера, вони з Коммі ретельно готувалися до поєдинку проти українця. Проте Річард не дотримався пропрацьованих настанов.
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"Я казав йому тримати руки вгорі – він часто опускав їх у ході поєдинку. Річард робив це частіше, ніж я від нього очікував у бою проти шульги. Опускання його лівої руки це була велика помилка. Я казав йому закручувати вліво, крутитись як акула, бити, переводити на корпус і використовувати джеб", – сказав Розьє.
Тренер пригадав свої емоції під час поєдинку свого підопічного.
Пам'ятаю, як я сидів і думав: "Я ж казав йому тримати руки високо і щільно". Ломаченко швидкий. Не можна чекати, поки Лома зробить подібні речі, адже він цього не залишить,
– додав наставник ганця.
Ломаченко впевнено переміг Коммі
- У грудні 2021-го року Василь Ломаченко побив ганського боксера Річарда Коммі та став володарем титулу WBO Inter-Continental.
- Поєдинок міг завершитися нокаутом від українця. За словами Василя, він не став добивати ганця, оскільки йому було його шкода.