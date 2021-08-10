Після гірких сліз легкоатлетки: тренер Килипко прокоментував свою відсутність на Олімпіаді

Марина Килипко стала однією з українських спортсменок, яка не змогла взяти на Олімпіаду-2020 свого особистого тренера. Наставник легкоатлетки прокоментував цю ситуацію.

"Я так припускаю, що немає коштів"

Віктор Шевцов розповів, чому не поїхав у Токіо разом із підопічною. У коментарі наставник зізнався, що до останнього моменту чекав відповіді щодо своєї поїздки на Олімпійські ігри.

До теми Українка Килипко зі сльозами на очах поскаржилася на відсутність свого тренера на Олімпіаді

На змаганнях у Луцьку, коли Марина встановила національний рекорд, одразу старший тренер підійшов: "Ви їдете на Олімпійські ігри"?. Я кажу, що ніякої інформації немає по вильоту, куди? А вона каже: "Так у групі все написано". А у групі, як виявилося, мене немає,

– заявив фахівець.

За його словами, легкоатлетка телефонувала головному тренеру та запитувала, чому Віктора Івановича немає у списках. На що отримала відповідь: "Не турбуйся, будемо намагатися вирішити цю ситуацію". Таку відповідь Марина отримала приблизно за 10 днів до старту змагань у Токіо. Розповів про це тренер у коментарі для УНІАН.

Однак питання української легкоатлетки ніхто не вирішив. Марині Килипко потрібно було одній летіти на найважливіші змагання у житті кожного спортсмена.

Віктор Шевцов не отримав жодних пояснень. Наставник здогадується, що на його поїзду просто не вистачило коштів.

Я знав, що фінансова ситуація дуже така важка у федерації. Там скоротили ставки у спортсменів і так далі, тобто з фінансуванням це пов'язано. Якби я знав, що мене не беруть, звичайно, я сам би дзвонив і добивався того, щоб мене взяли. Я так припускаю, що немає коштів. Нема за що везти. Результат міг би змінитися, але на місце не вплинути,

– думає Шевцов.

Просила ревними сльозами взяти тренера: з чого все почалось

Марина Килипко посіла високе 5 місце на Олімпійських іграх у стрибках із жердиною. Під час коментаря після змагань спортсменка не стримала сліз. Марина висловила своє обурення у сторону федерації, яка не взяла її особистого тренера у Токіо.

Із ним вона змогла б краще стрибати, а висота 4,5 метра не була б останньою підкореною на японській землі. Легкоатлетка зазначила, що перед стартом вона просила, щоб разом із нею поїхав у Віктор Іванович. також вона виділила і те, що інша стрибунка із жердиною Яна Гладійчук теж сама поїхала у Токіо.

Порахували, що не потрібен тренер для жердини. Я не розумію, чому так відбувається в нашій країні. За якими критеріями це робиться. Я просила, три рази слізно просила, що мені потрібен тренер,

– розповіла Килипко.