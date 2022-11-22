Вже на 20-й хвилині Іран був змушений робити заміну голкіпера. Алірез Бейранванда прикро зіткнувся із захисником своєї команди Маджідом Хоссейні. Після чого обидва опинились на газоні та потребували допомоги медиків.

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Більше не зіграє на Мундіалі

Лікарі іранської збірної протягом 10 хвилин намагались зупинити кров, але на власних двох Алірез не покинув поле. На жаль, страж воріт не зміг продовжити гру та покинув межі поля лише на ношах. Замість нього у рамку володінь Ірану став Хоссейн Хоссейні.

Після поєдинку у постраждалого голкіпера виявили струс мозку. Через пошкодження Бейранванда більше не вийде на футбольне поле у Катарі. Для нього Мундіаль-2022 вже достроково закінчений.



Травма голкіпера Ірану на ЧС-2022 / Фото Getty Images

Хоссейні, з яким зіткнувся воротар, відіграв увесь матч.

Цікаво, що лише після заміну постраждалого Англія почала колотити голи у ворота Ірану. Три м'ячі у першому таймі та ще стільки ж у другій 45-хвилинці принесли команді "трьох левів" 3 бали та розгромну перемогу з рахунком 6:2.

Іран, як мінімум, на чемпіонаті світу-2022 зіграє ще два поєдинки – проти Уельсу (25 листопада) та США (29 листопада).

Нагадаємо, що у групі "В" зіграли усі матчі першого туру групового раунду. Англія прогнозовано лідирує. Уельс та США мають по одному очку та ділять другу та третю сходинки. Іран замикає таблицю з бубликом в активі.