Тренер Евертона курйозно зламав руку під час святкування голу

Евертон 17 березня вирвав перемогу у Ньюкасла в АПЛ. Френк Лемпард не стримав емоцій під час переможного голу команди.

Бурхливе святкування голу

Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий аж на дев'ятій компенсованій до матчу хвилині. Це взяття воріт від Евертона дуже емоційно відсвяткував Френк Лемпард. Але не обійшлось без курйозів, пише 24 канал.

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У прямому ефірі Amazon Prime наставник розповів, що під час святкування голу зламав руку. За словами Лемпарда, він спершу не зрозумів, чому його рука так тремтить. Але у цей момент його більше цікавив результат команди, ніж власне здоров'я.

Я поговорив з клубним лікарем, він дав мені декілька таблеток. Я міг би випити пиво або навіть два пива,

– сказав Лемпард.

Слід відзначити, що "іриски" з 83-ї хвилини грали у меншості після вилучення Аллана Маркеса Лоурейро. Перемога над Ньюкаслом дуже важлива для Евертона, який з 25 очками йде біля зони вильоту – 17-те місце.

Віталій Миколенко спостерігав за матчем із лави запасних.

Тренерська кар'єра Лемпарда в Евертоні