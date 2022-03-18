Бурное празднование гола

Единственный и победный гол во встрече был забит на девятой компенсированной до матча минуте. Это взятие ворот от Эвертона очень эмоционально отметил Фрэнк Лэмпард. Но не обошлось без курьезов, пишет 24 канал.

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В прямом эфире Amazon Prime наставник рассказал, что во время празднования гола сломал руку. По словам Лэмпарда, он сначала не понял, почему его руки так дрожат. Но в этот момент его больше интересовал результат команды, чем собственное здоровье.

Я поговорил с клубным врачом, он дал мне несколько таблеток. Я мог бы выпить пиво или даже два пива,

– сказал Лэмпард.

Следует отметить, что "ириски" с 83-й минуты играли в меньшинстве после удаления Аллана Маркеса Лоурейро. Победа над Ньюкаслом очень важна для Эвертона, который с 25 очками идет у зоны вылета – 17 место.

Виталий Миколенко наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Тренерская карьера Лэмпарда в Эвертоне