"Усик – це фальшивка": тренер чемпіона світу різко розкритикував українця – в чому причина

Наставник Даніеля Дюбуа вчергове повернувся до бою свого боксера проти Олександра Усика. Він вважає, що українець тоді порушив правила фейр-плей.

У серпні 2023 року Олександр Усик захищав свої пояси в бою проти "Динаміту". Український боєць здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.



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Відмовляється сприйняти реальність

До того стався суперечливий епізод, який досі дехто не може забути. У п'ятому раунді британець відверто пробив нижче пояса, через що Усику дали п'ять хвилин, щоб прийти до тями.

Дон Чарльз, тренер чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа, висловився про той момент. Він різко розкритикував і звинуватив українського боксера в шахрайстві, повідомляє talkSPORT.

"Усик? Це фейк. На перший погляд, це професіонал своєї справи, геній, але насправді Усик – це фальшивка, шахрай і брехун! Він каже, що віруюча людина, каже, що вірить в Бога. Але якщо ти віриш в Бога, то маєш знати одну із десяти заповідей – не бреши!

Його не існувало після удару по корпусу в бою з Дюбуа, я це бачив наживо й мені не потрібні ніякі повтори. Він обманом зміг повернутися у бій, це був удар по корпусу", – сказав Чарльз.



Той самий удар Дюбуа нижче пояса / Скриншот із трансляції

Цікаво. Раніше Дон Чарльз висловився про потенційний реванш Джошуа – Дюбуа. Він заявив, що "поранений звір є найнебезпечнішим".

Зазначимо, що наступний бій Олександр Усик проведе 21 грудня проти Тайсона Ф'юрі. У разі перемоги українця, існує ймовірність, що відбудеться битва за абсолют проти Даніеля Дюбуа. Про можливість такого сценарію вже заявили команди обох боксерів.